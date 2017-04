Victoria Beckham llega el mercado de bajo costo

La ex Spice Girls convertida en diseñadora de moda Victoria Beckham vende ahora su línea de ropa en las tiendas departamentales Target, siguiendo la tendencia de otros diseñadores como Versace para H&M y Kate Moss para Topshop, deseosos de ampliar su clientela.

Estos percheros de supermercados son muy solicitados por clientes conocedores de la moda, pero cuyos bolsillos no les permiten frecuentar las tiendas de lujo.

TE RECOMENDAMOS: Cómo usar tu ropa de primavera aunque llueva

La colección "VB x Target" es su primera incursión en los anaqueles departamentales, con una colección para mujeres y niños. Es la primera vez también que la británica crea una línea infantil, inspirada por su hija de 5 años, Harper.

"Estoy abrumada por sus respuestas", respondió en Twitter la diseñadora de 42 años, esposa del exfutbolista David Beckham y madre de cuatro hijos, cuando lanzó su colección el domingo.

"¡Gracias por su paciencia y perdón por la frustración!", agregó. Tras su campaña de promoción entre sus amigos, actrices, modelos y otras celebridades, muchos artículos figuraban como agotados en su página web el martes.

I am overwhelmed by your response to my #VBxTarget collaboration launch! Thank you for your patience and sorry for any frustration! x VB pic.twitter.com/cVxUWBn1EX