976x659 Nashville, Estados Unidos. Ahora más que nunca, tenemos a Nashville en la mira. Mencionada como uno de los "Top Places to Go" por The New York Times, tiene de todo, desde una escena musical electrizante, gastronomía galardonada, hogares históricos, arte de primer nivel y un sinfín de atracciones. La música sigue siendo la tarjeta de presentación de Nashville ante el mundo, es reconocida desde hace mucho como la capital mundial de la música country, por lo que se está preparando para uno de los eventos del año que no te puedes perder, el CMA Fest, del 7 al 10 de junio. (www.cmaworld.com/cma-music-festival)