Bienvenido el invierno en estos destinos

Vail, Colorado

El destino predilecto para los amantes del ski, tiene mucho más por ofrecer de lo que te imaginas. Por ejemplo que también es un increíble destino de verano, pero esa es otra historia. Esta temporada el encantador pueblo es sinónimo de blancos paisajes que únicamente imaginabas en películas, de majestuosa naturaleza, de familia, de amigos, pero sobre todo, de esas vacaciones a las que harás referencia sin importar cuantos años pasen.





Es uno de los ski resorts más grandes del mundo – el más extenso de Estados Unidos- con más de 2 mil hectáreas de terreno para practicar ski o snowboard y uno de los destinos de invierno favoritos entre mexicanos desde su fundación en 1962. No faltan las excusas para visitarlo pero nos dimos a la “tormentosa” tarea de viajar a sus impactantes escenarios para darte las recomendaciones del momento.





¿Dónde hospedarse?

Lodge at Vail. El primer hotel del pueblo es también tu primera opción de hospedaje. Tiene el equilibrio perfecto entre comodidad para sentirte como en casa y practicidad por estar en el corazón del destino. Es perfecto para ir en familia ya que en sus habitaciones cuenta con cocineta para preparar tus propios alimentos, balcón para admirar la nieve desde que despiertes y una encantadora chimenea, al igual que un humificador para que el aire que respiras tú y los más pequeños sea menos agresivo para las vías respiratorias. Otra excelente opción son sus lujosos chalets de varias habitaciones para una familia completa.









¿Dónde comer?

White Bison. La decoración de este lugar rodeado de ventanas hacia el pueblo nevado es lo que necesitas para una tranquila comida con tu familia o amigos. Prueba su tradicional Grilled Cheese Sandwich y Tomato Soup, la combinación perfecta.





Flame. El restaurant de Four Seasons Resort Vail es perfecto para cenar después de un largo día de aventuras en la nieve. Cuenta con exquisitos cortes de carne como los de Wagyu o los favoritos corn dogs de alce, pero también con opciones para vegetarianos. Para cerrar, te recomiendo las donas con pequeños trozos de tocino, una combinación que te gustará más de lo que imaginas.





Matsuhisa. A cargo del reconocido chef especializado en cocina japonesa, Nobuyuki Matsuhisa, es la visita gourmet obligada durante tu paso por Vail y donde tienes que probar de todo, incluyendo el Sake. Recuerda hacer tu reservación con tiempo pues es uno de los más solicitados.





¿Qué hacer?

Bloom Spa. Ubicado en el hotel The Sebastian, ofrece los tratamientos que necesitas para tomar un día libre de las actividades extremas. Opta por su Body Recovery Massage.

Snowmobiling. Para los fanáticos de la aventura nada mejor que un paseo por la montaña en motos de nieve. Contrátalas por medio de Nova Guides, quienes te darán todo el equipo necesario para no pasar frío mientras aumentas la velocidad.





Game Creek Chalet. Es un restaurante pero realmente implica toda una experiencia pues está enclavado en la montaña y para llegar a él te transportarán en un snowcat mientras recorres el bosque. Todo para encontrarte con un menú que no deja a nadie indiferente. Sorpréndete con su Colorado Lamb Tartar.





Escape a Breckenridge





Aprovecha tu visita a Vail para conocer este encantador pueblo ubicado a una hora de distancia en automóvil. Para vivir la experiencia al máximo, renta una cabaña como Hawks Hideaway donde pueden hospedarse hasta 18 personas en sus seis habitaciones de lujo. Además se encuentra muy cerca del Peak 9 & 10, las pistas ideales si es tu primera vez practicando ski. Más información aquí.





Durante tu día de ski, recarga energías en plena montaña en Pioneer Crossing, ya sea con una comida completa o un rápido snack. Y para cerrar el día, disfruta de una cena en Relish del chef Matt Fackler y Clint Ketchum con platillos inspirados en la auténtica cocina de Colorado. Conoce más aquí.









Praga, República Checa

Si en cualquier época te roba el aliento, su arquitectura bajo la nieve te sorprenderá aún más. La capital checa de estilo medieval ofrece escenarios nevados como el Charles Bridge. Durante esta temporada sus calles empedradas se llenan de mercados que ofrecen divertidos espectáculos de marionetas, conciertos de violines y hasta muestras gourmet como su vino caliente, ideal para equilibrar la temperatura. Es una opción perfecta para aquellos que buscan una ciudad con relativamente pocos turistas, especialmente durante el invierno.





¿Dónde hospedarse?

Alchymist Grand Hotel & Spa. Si lo que buscas es un hospedaje igual de histórico que las calles de la ciudad, esta es tu mejor opción. También se encuentra en el corazón del casco antiguo, a pocas cuadras del Prague Castle y Charles Bridge, y sus habitaciones parecen sacadas de un cuento de hadas.





Hotel Josef. Esta opción boutique de 109 habitaciones está ubicada en pleno casco antiguo y logra combinar la elegante tradición e historia checa del siglo XX con el estilo contemporáneo y minimalista. Predomina el blanco y detalles de impacto como su característica escalera de caracol de acero. Cuenta con su propia panadería francesa por lo que los desayunos no te decepcionarán, sobre todo porque podrás disfrutarlos en la terraza con vista hacia los tejados de la ciudad.









¿Dónde comer?

Místo Café. Para el frío nada mejor que deleitarte con su café recién preparado o exquisitos platillos como los de Místo Café en la zona de Dejvice. Diseñado por Edit studio, sobresale por su estilo minimalista e interiores decorados con un colorido mural a cargo de la ilustradora Katerina Kymclova.









¿Qué hacer?

The Estates Theatre. ¿Te imaginas estar en el lugar donde Mozart condujo el estreno mundial de Don Giovanni en 1787? Sólo tienes que asistir a este legendario teatro ubicado en la Calle Ovocný trh.





Torre del Antiguo Ayuntamiento. Caminar a través de sus calles empedradas es en sí una actividad que debe estar en tu itinerario pero puedes añadir visitas a excelentes atracciones como la Torre del Antiguo Ayuntamiento y su maravilloso Reloj Astronómico. Sube a la torre para admirar la ciudad cubierta de blanco.













Reikiavik, Islandia

No por nada los majestuosos paisajes de Islandia fueron elegidos como locaciones de la exitosa serie Game of Thrones, sino que también es conocida como la tierra de nieve, pero no te preocupes, su capital Reikiavik está preparada para las temperaturas más bajas y disfrutarás cada uno de sus rincones.





¿Dónde hospedarse?

Ion City Hotel. Imagina la panorámica perfecta de la ciudad esta temporada, así es este hotel exclusivo en el corazón de la ciudad. Únicamente tiene 18 habitaciones y su diseño nórdico está inspirado en viajes de aventura, donde predomina el arte islandés y una paleta de grises y blancos contrastados por sus cálidos pisos de madera.









¿Dónde comer?

Fiskfelagid. Es un imperdible durante tu visita gracias a su selección de mariscos reconocidos mundialmente. Está ubicado en el acogedor sótano del edificio Zimsen que data de 1884. Deléitate con sus creaciones con bacalao salado islandés, los rollitos primavera de langosta y más.









¿Qué hacer?





Hay un sinfín de atracciones, entre ellas la icónica iglesia Hallgrimskirkja, el avistamiento de las impresionantes auroras boreales o las 126 piscinas de aguas termales que existen en Reikiavik. Además, si eres amante de la fiesta, te encantará saber que entre noviembre y enero las noches en Islandia duran más de 20 horas, por lo que su nightlife da mucho de qué hablar.