Seis tendencias para encontrar tu vestido de novia soñado

Encontrar el vestido de novia soñado no es tarea fácil. No sólo debes tomar en cuenta la forma y el tipo de tu cuerpo para escoger el corte adecuado, sino también decidir si quieres aplicaciones de brillantes, flores, con o sin mangas, diferentes, tradicionales, color blanco total, hueso o, por qué no, arriesgarte y optar por un color rojo o beige.

Por eso, te decimos las seis tendencias más fuertes que se presentaron en la más reciente Semana de la Moda de vestidos de novia y que empezarás a ver en aparadores en los próximos meses. Créenos, tengas o no una boda en puerta, querrás probarte todos los vestidos.

Flores

[Vestidos de derecha a izquierda: Reem Acra, Lela Rose, Vicktor & Rolf y Carolina Herrera.]



Una de las tendencias más fuertes es la aplicación de flores de tela en la falda del vestido, principalmente, aunque hubo quienes las utilizaron como tocados al hombro o en la parte superior de vestido.

Colores

[Vestidos de derecha a izquierda: Carolina Herrera, Jenny Packman y Vera Wang]



Los colores suaves como el azul cielo, lavanda o beige estarán muy presentes en los vestidos de novia, ya sea en forma de moños, tirantes o, por qué no, en todo el atuendo para que no seas una novia tradicional.

Mangas

[Vestidos de derecha a izquierda: Vicktor & Rolf, Reem Acra, Monique Lhullier y Jenny Packman]



Para las que prefieren cubrirse un poco, está la opción de usar mangas pero no por eso significa que es un vestido aburrido. Éstas pueden incluirse en todo tipo de vestidos, desde los corte sirena, hasta los de baile o los de corte princesa. Incluso, las versiones más relajadas de vestido de novia, tipo túnica, han optado por las mangas.

Moños

[Vestidos de derecha a izquierda: Carolina Herrera, Lela Rose y Carolina Herrera.]



Así como las flores, los moños serán otro elemento que esté presente en los vestidos. Puede ser como adorno en el escote del vestido o, una combinación de dos tendencias y poner un moño por la espalda en algún color pastel.

Minimalistas

[Vestidos de derecha a izquierda: Carolina Herrera, Reem Acra y Viktor & Rolf.]



No todos los vestidos de novia deben ser pomposos, strapless o con escote de corazón. Hay quienes prefieren cortes rectos y sencillos que en vez de restarle vista al atuendo le agregan elegancia.

Pantalones

[Vestidos de derecha a izquierda: Jenny Packman, Lela Rose, Carolina Herrera y Viktor & Rolf.]



No todas se sienten cómodas teniendo una gran falda el día más importante de su vida y para ellas existen los atuendos con pantalones que agregan toques femeninos para darle la esencia de boda. Puedes optar por algo strapless y pantalones acampañados, aunque los que vienen más fuerte este año serán los tipo culoutte, que son de pierna ancha y no llegan a los tobillos.





