¿Puedes encontrar los errores en la portada de Vanity Fair?

Como cada año, la revista Vanity Fair publicó su número especial de Hollywood. Esta vez, contó con personalidades como Robert DeNiro, Harrison Ford, Nicole Kidman, Zendaya, Reese Witherspoon y Oprah, estas últimas tres las que más llamaron la atención y no porque tengan atrevidos vestidos, sino porque mientras que dos tienen una mano y una pierna de más, a otra le falta.

Usuarios de redes sociales se dieron cuenta del error que tiene la portada así como una imagen del backstage de la sesión de fotos. Mientras Zendaya parece tener sólo una pierna, Reese Whiterspoon tiene tres.

im tryna figure out how many legs reese witherspoon’s got in here, it’s been bothering me for the last five minutes pic.twitter.com/u1uQ63sDdd — space wifey 👑 (@leiascaptain) January 25, 2018





She took a leg from zendaya. Where does her leg go? pic.twitter.com/49THsQVTko — † Silvia † (@itsssSilviaa) January 25, 2018

Oprah, otra de las víctimas de la edición fotográfica, aparece con tres manos en una de las fotos que muestran el proceso creativo de Annie Leibovitz, la responsable de las imágenes que aparecen en la revista estadunidense.

And Oprah has three hands pic.twitter.com/M0sKfaSCfZ — madhaj (@madhaj1) January 25, 2018

Luego de que los errores se hicieran virales, Whiterspoon publicó en su cuenta de Twitter un mensaje para reírse un poco de la situación: “Bueno.. creo que ya todos saben… Tengo tres piernas. Espero que aún así me sigan aceptando por quien soy. (Nunca me disculparé por abrazar a Oprah… si tienen la oportunidad, lo recomiendo mucho).

Well...I guess everybody knows now...I have 3 legs. I hope you can still accept me for who I am. 😃( and I will never apologize for snuggling @Oprah .. if you get the opportunity, I highly recommend it;) https://t.co/6GyrfWxNSY — Reese Witherspoon (@RWitherspoon) January 25, 2018

Poco tardó en contestar la presentadora de televisión con un mensaje en el mismo tono: “Yo acepto tu tercera pierna. Como sé que tú aceptas mi tercera mano”. El tuit tiene hasta el momento dos mil 446 likes.

I accept your 3d leg. As I know you accept my 3d hand👋🏾👋🏾👋🏾❤️ — Oprah Winfrey (@Oprah) January 25, 2018

La fotografía tiene otros detalles que nos hacen sospechar un poco del abuso del Photoshop, como la extraña posición del brazo de Nicole Kidman, la falta del pie izquierdo de Gal Gadot y el extraño tripié que aparece a lado de Oprah y que no concuerda con el resto del fondo.









