Se trata de La Casa Rodavento, el primer hotel boutique de Valle de Bravo con sólo siete exclusivas suites que a partir del mes de diciembre comenzó a regalar experiencias en el corazón de este Pueblo Mágico en el Estado de México.

Originalmente, este lugar era una emblemática mansión colonial del siglo XX que pertenecía a la familia fundadora del grupo hotelero Rodavento, hoy deslumbra por su arquitectura clásica de techos altos y vigas de madera, teja y pisos de duela en contraste con una decoración contemporánea de primer nivel.

Las tarifas por noche van desde 5 mil hasta 9 mil pesos.



Las increíbles suites rodean el patio central que alberga Nuestro, un restaurante a cargo del chef ejecutivo Diego Isunza Kahlo. Sin duda, una exquisita muestra culinaria con una cocina íntima de autor que se rediseña constantemente basada en productos locales y un bar con excelentes propuestas de mixología. Es un espacio pequeño orientado al servicio one on one del chef, que está en disposición de crear platillos a la medida y al momento.





Además de las típicas amenidades de los hoteles boutique, este hot spot cumplirá tus expectativas con su roof top para adultos con una espectacular vista a las montañas circundantes y al campanario de la iglesia, donde La Casa ofrecerá degustaciones de sus mejores vinos, música en vivo y muestras de arte.

Disfruta uno de los rincones más hermosos de México y déjate consentir por su naturaleza y encanto.

Callejón de Las Ratas 18, Colonia Centro, 51200. Valle de Bravo, Estado de México

—

www.lacasarodavento.com