Vaca escapa del matadero y ya es una 'rockstar' en Holanda

Una vaca se dio a la fuga cuando iba al matadero y huyó a un bosque de Holanda en el que lleva un mes refugiada; desencadenó una ola de solidaridad entre las personas, quienes decidieron salvarla.

La historia de este bovino de piel rojiza conmovió a todo el país, que se lanzó a las redes sociales para mostrar su apoyo, y un partido político inició una campaña de financiación participativa.

Miles de holandeses decidieron reunir fondos para ofrecerle a la vaca Hermien una jubilación dorada en un refugio que acoge al ganado que se acerca al final de su vida, en lugar de acabar en las estanterías de un supermercado.

"Debió de vivir un momento de estrés y de miedo al ver el camión que iba al matadero. Desde entonces no hemos logrado atraparla", explicó el veterinario Edo Hamersma.

Hermien escapó con otra vaca a la que volvieron a capturar rápidamente cuando iniciaban su huida por el este de Holanda. Hermien, ya sola, visitó discretamente por las noches los establos vecinos en busca de alimento.

En Twitter surgieron etiquetas como #YosoyHermien, #GoHermien, #Mekoe (literalmente "yo vaca") para salvar al "heroico" bovino, de tres años y medio.

La familia real también le dio su apoyo: "Debemos salvar a la vaca Hermien", "comprémosla juntos para regalarle la libertad", tuiteó Pieter van Vollenhoven, yerno de la anterior reina, Beatriz.

El movimiento de solidaridad permitió reunir casi 50 mil euros (unos 62 mil dólares), suficiente para comprar la bovino a su criador para que esta pueda seguir paseando por los prados y disfrutar de sus últimos días, según el diario popular AD.

>>Urge recapturarla

"No puedo acercarme a ella y dispararle para dormirla. Está muy estresada y temerosa, podría asustarse y atravesar la ruta", advirtió el veterinario, quien ya socorrió a dos terneras en ese mismo eje.

"Hay que dejarla tranquila, esperar que llegue el buen tiempo y la salida del ganado al campo. Entonces debería acercarse a sus pares por sí misma", añadió Edo Hamersma.

