Arrastran a pasajero de United Airlines para sacarlo de avión

Hace unas semanas, United Airlines prohibió a unas de sus pasajeras abordar el vuelo debido a que llevaban leggins. Ahora, la misma aerolínea vuelve a estar bajo el escrutinio público luego de que se difundieron videos de cómo la policía arrastra a un pasajero para sacarlo del avión. ¿El motivo? Sobrecupo.

El incidente ocurrió ayer en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago. En varios videos publicados en Twitter por pasajeros del avión que viajaría a Kentucky, se ve cómo los guardias arrastran a un hombre.

En un comunicado, la aerolínea explicó que tomó esta medida porque el vuelo estaba sobrevendido y ninguno de los pasajeros accedió, voluntariamente, a ceder su asiento a miembros de la tripulación. United Airlines, de acuerdo con el comunicado, escogió a cuatro clientes al azar basándose en el tipo de boleto, estatus de viajero frecuente y hora de registro.

@United overbook #flight3411 and decided to force random passengers off the plane. Here's how they did it: pic.twitter.com/QfefM8X2cW