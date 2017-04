Las más divertidas parodias del caso United Airlines

Ciudad de México

Negan o Darth Vader son algunos de los villanos que se han "unido" al equipo de trabajo de United Airlines, la aerolínea criticada en redes sociales por desalojar a la fuerza a un pasajero debido a la sobreventa del vuelo.

No sólo Jimmy Kimmel y Conan O'Brien aprovecharon la situación para parodiar el momento en que un hombre fue arrastrado para que bajara del avión; usuarios en Twitter han hecho uso de películas, series e incluso lucha libre para critican a la aerolínea.

Te dejamos aquí las más divertidas críticas:





Darth Vader: "Estamos modificando las condiciones de distribución de asientos. Reza por que no modifiquemos nada más".

"We're altering our seating arrangements, pray we don't alter them any further" #NewUnitedAirlinesMottospic.twitter.com/KJ8mPUNTVx — Daniel Oz (@DanielTOzborne) April 11, 2017





Rocky Balboa: "¡Conseguí un hueco en el avión!"





Bryan Mills: "Sobreventa, ¿algún voluntario?"





"United Airlines se complace en anunciar sus nuevos asientos en todos los vuelos locales. A la sección de Primera clase y Economy Plus añadimos... El club de la lucha."



United Airlines is pleased to announce new seating on all domestic flights- in addition to United First and Economy Plus we introduce.... pic.twitter.com/KQjPClU2d2 — McNeil (@Reflog_18) April 10, 2017









Nuevo video de entrenamiento.





"Entrenamiento de United Airlines para reacomodar a sus pasajeros."

Entrenamiento de United Airlines para reacomodar a sus pasajeros... pic.twitter.com/5I0FYaY4W3 — Mr. M (@MichelPesquera) April 11, 2017





"Te presentamos al nuevo jefe de Servicio a Clientes."



"United anuncia su nuevo slogan."





"¿Qué pasa si te digo... que tú asiento ya no existe?"

"What if I told you... your seat no longer exists"#NewUnitedAirlinesMottospic.twitter.com/95xgeTKcaP — Depois do Trampo (@depoisdotrampo) April 11, 2017





