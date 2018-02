Tarantino fue quien realmente me lastimó: Uma Thurman

Ciudad de México

“Harvey (Weinstein) me agredió pero eso no fue lo que me mató”, dijo Uma Thurman al diario New York Times, quien aseguró que lo que realmente la dañó fue el abuso de poder por parte de Quentin Tarantino, específicamente durante el rodaje de Kill Bill.

Además de relatar cómo Weinstein intentó en varias veces tener un encuentro sexual con la actriz, Thurman asegura que Tarantino no sólo la obligó a grabar una escena de un choque sin la ayuda de un doble de riesgo, sino que ese accidente le dejó daños permanentes en el cuello y las rodillas.

TE RECOMENDAMOS: Uma Thurman revela que fue víctima de Weinstein

“Quentin vino a mi camerino y no le gustaba escuchar un ‘no’, como a cualquier director. Estaba furioso porque les había costado mucho tiempo. Pero estaba asustada. Me dijo: ‘te prometo que el coche está bien. Es un tramo recto’” relató Uma Thurman al New York Times quien continuó explicando que le director le ordenó que tenía que alcanzar los 64 km/h para que el cabello “volara de la manera correcta o haré que lo hagas de nuevo”. Uma asegura que el asiento no estaba asegurado correctamente. Era una camino de arena y para nada era un tramo recto.

El video, que Uma pudo conseguir 15 años después, muestra la escena desde la parte trasera del coche. Cuando se impacta con una palmera, la actriz a quien Tarantino considera una de sus musas, quedó atrapada en el asiento del piloto.

“El volante estaba en mi vientre y mis piernas estaban atoradas debajo de mí. Sentí un dolor muy agudo y pensé ‘oh mi Dios, no volveré a caminar”. Cuando volvió del hospital, Uma cuenta que tuvo una gran discusión con Tarantino pues ella asegura que trató de matarla.

"Lo que realmente me afectó del choque fue que fue una toma barata. Había pasado por tantas pruebas hasta ese punto. Siempre sentí una conexión con el bien mayor en mi trabajo con Quentin y casi todo lo que permití que me pasara o en lo que participaba era como una horrible lucha de lodo con un hermano muy enojado", declaró Thurman quien además agregó que el director participó en varias escenas como doble en las que tenía que escupirle e incluso ahorcarla.

Uma asegura que fue víctima de “deshumanización al punto de la muerte” y que su propia investigación ya fue presentada ante las autoridades.

“¿Quentin pretende reparar el daño al darme el video 15 años después, cierto? No que importe ya, con mi cuello dañado permanentemente y mis rodillas lastimadas”.

Si bien esta acusación no involucra ninguna conducta sexual inapropiada, sí pone sobre la mesa el tema de abuso de poder del cual son objeto las mujeres.





mrf