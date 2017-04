Uber veta de por vida a mujer que amenaza con acusar a chofer de violación

Ciudad de México

Una pasajera que tomó un Uber en el barrio neoyorquino del Bronx fue vetada de por vida por la compañía, luego de ser captada por una videocámara de seguridad —instalada por el chofer— gritándole, insultándolo y amenazando con acusarlo de violación.

Aquí una parte del video captado por la cámara del chofer:





El lunes pasado, una mujer abordó un Uber en las calles del Bronx. Al poco tiempo de su viaje, solicitó al chofer un cargador para la batería de su iPhone. Como éste no contaba con el accesorio, la mujer —como puede ver se en video— peridó el control y empezó a insultarlo a gritos.

Ante los ataques verbales, el chofer amablemente le pidió, primero, que se calmara; y como la mujer continuó agrediéndolo, le pidió que bajara de su unidad. Ante ello, la mujer amenazó con acusarlo de intentar violarla.

“Voy a empezar a gritar por la ventana que me violaste. Me voy a pegar un puñetazo en la cara y voy a decirle a la policía que has sido tú. ¿Quieres jugar?”, le gritaba desde el asiento de atrás. Poco después, atacó al conductor diciéndole: “Regrésate a tu país. Donald Trump va a echarte a ti y a tu familia de vuelta. Vete de mi pinche país”.

Al darse cuenta de que estaba siendo filmada, la mujer empezó a golpear los asientos del automóvil. El chofer detuvo el auto y esperó hasta que la mujer descendiera de él.

En un comunicado, el vocero de Uber reconoció que el comportamiento de la pasajera fue "abusivo y completamente inaceptable" y que dicha conducta violaba las normas de conducta de los usuarios y que, por lo tanto, la mujer había sido vetada de Uber de modo vitalicio.

La identidad de la mujer y del chofer no han sido revelados.





