La encantadora nota de un conductor sordo de Uber

Una enternecedora nota colgada detrás del asiento de un conductor sordo de Uber se hizo viral después de que la modelo Rachel Hastings publicara una imagen en Twitter.

"Hola, soy Onur, bienvenido a mi Uber", dice el texto. "Soy sordo, así que si necesitas decirme algo, por favor envíame un mensaje de texto o, cuando nos hayamos detenido, puedes escribirlo en el bloc de notas para enseñármelo".

THIS WAS THE PUREST THING WE LOVE ONUR pic.twitter.com/YkWCXjQYAt

"Puedes usar el cable auxiliar —dice la segunda parte— para poner tu propia música, si tienes algo con un bajo potente, yo lo podré disfrutar también".

El mensaje alcanzó tal popularidad, que llegó hasta los ojos del propio Onur.

Incluso la cuenta oficial de Uber se montó al tema: "Cuando una imagen vale mucho más que mil palabras".

