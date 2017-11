Ya puedes incluir 50 caracteres en tu nombre de Twitter

Si pensabas que la opción de editar tuits iba a ser la nueva función de Twitter, estas equivocado. La red social anunció que ahora todos los usuarios podrán utilizar nombres más largos en su perfil, así que si te llamas Brhadaranyakopanishadvivekachudamani estás de suerte.

Starting today, your Twitter display name can be up to 50 characters in length! Go ahead, add that middle name or even a few more emojis. https://t.co/QBxx9Hnn1j