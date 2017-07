Si no los sigues, Twitter no te avisará si te arroban

Twitter presentó nuevas herramientas para ayudar a que sus usuarios desactiven notificaciones de cuentas que quieren evitar. Esto como parte de sus medidas para reducir el comportamiento abusivo en su plataforma.

La red social dijo que sus "ajustes avanzados de filtro" tendrán ahora opciones para que los usuarios silencien notificaciones de cuentas que no siguen, así como de perfiles que no les siguen a ellos.

Now you have even more control over your notifications. Mute accounts that don't follow you, new accounts, and more. https://t.co/UapP6DtTtYpic.twitter.com/RcBQGx219k