Twitter cancela publicidad de medios rusos por interferir en elecciones

Por interferir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Twitter decidió suspender, con efecto inmediato, la publicidad de cuentas de medios rusos como Russia Today (RT) y Sputnik, anunció la plataforma de microblogging a través de un comunicado.

De acuerdo con la empresa, la decisión fue hecha luego de que realizó una investigación propia y tomó en cuenta la información recopilada por las agencias de inteligencia de Estados Unidos.

“No tomamos esta decisión a la ligera y la consideramos parte de nuestro continuo compromiso para proteger la integridad de la experiencia que tiene el usuario en Twitter” se lee en el comunicado y señala que los intentos de RT y Sputnik, que recibieron dinero del gobierno ruso para interferir en las elecciones de EU, “no es algo que queremos en Twitter”.

Además, anunció que no devolverá los 1.9 millones de dólares que ganó por cuestión de publicidad de RT, pues utilizará ese dinero para apoyar la investigación del uso de Twitter en “la participación cívica y elecciones, incluido el uso de automatización maliciosa y desinformación, con un enfoque inicial en las elecciones y la automatización”.

Por su parte, Margarita Simonyan, editora en jefe de RT y Sputnik, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje dirigido a Jack Dorsey, CEO y cofundador de la plataforma, para que explicara ante el Congreso de EU por qué le ofreció al medio ruso un plan de inversión en publicidad durante las campañas y calificó la decisión como una teoría de la conspiración.

Hope @jack won’t forget to tell @congressdotgov how @Twitter pitched @RT_com to spend big $$s on US elex ad campaign. pic.twitter.com/7GqoEoSaY8