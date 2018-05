Twitter filtrará los mensajes escritos por 'trolls'

Twitter anunció una nueva estrategia para combatir el lenguaje abusivo de los trolls de internet. Ahora, con el uso de distintivos de comportamiento, podrá identificar a los acosadores en la red social y limitar la visibilidad de sus tuits.

La firma con sede en San Francisco, famosa por la libertad de sus discusiones desde su fundación en 2006, lleva tiempo intentando librarse de los acosadores, preocupado por que los ataques personales alejen a la gente de la plataforma.

Las reglas de Twitter ya prohíben el abuso y la compañía puede suspender o bloquear a los que profieran ofensas si alguien los denuncia. Los usuarios también pueden bloquear a las personas que consideran ofensivas.

El presidente ejecutivo, Jack Dorsey, dijo que Twitter intentará detectar ahora los perfiles problemáticos examinando comportamientos tales como la frecuencia con la que la gente tuitea sobre cuentas que no les siguen o si han confirmado su dirección de correo electrónico.

Will do a periscope about this soon.



Our ultimate goal is to encourage more free and open conversation. To do that we need to significantly reduce the ability to game and skew our systems. Looking at behavior, not content, is the best way to do that.https://t.co/r5mhES2riH