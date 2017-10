Twitter prepara función que guardará tuits para más tarde

Seguro te ha pasado que ves un tuit que te llama la atención, tal vez con la liga a un artículo que quieres leer pero en ese momento no tienes tiempo. Sólo tienes dos opciones, hacer retuit para que puedas tenerlo a la mano en tu timeline o darle "me gusta" y volver a él más tarde. Afortunadamente pronto te olvidarás de esto.

Twitter está desarrollando una nueva función llamada Save for later que permitirá a los usuarios guardar tuits en una lista privada para leerlos después. Justo como sucede con las publicaciones guardadas de Facebook.

TE RECOMENDAMOS: Te decimos cómo activar los 280 caracteres en Twitter



Jesar Shah, gerente de proyectos de Twitter, anunció a través de su cuenta que durante la Hack Week comenzaron a probar esta función ya que muchos usuarios (especialmente de Japón) habían pedido una opción para guardar los tuits y revisarlos posteriormente.

For Hack Week @Twitter we started developing #SaveForLater . Here’s the early prototype that we put together in a week, which is likely to change. pic.twitter.com/c5LekvVF3l

Actualmente, la mayoría de los usuarios le dan like o retweet a las publicaciones que quieren guardar para después, pero la compañía prefiere que esas funciones sean utilizadas como una forma de retroalimentación.

Por último, Shah dijo que estarán leyendo los tuits de los usuarios para ver sus opiniones sobre la función y pidió que utilicen el hashtag #Saveforlater para compartir sus comentarios.

La noticia fue confirmada también por Keith Coleman, director de producto de Twitter, quien a través de su cuenta se mostró emocionado por la nueva función y pidió a los usuarios dieran su retroalimentación.

✨🌳🍉Fresh out of HackWeek and coming soon — a new way to save tweets to read later. Been a top request (❤️🇯🇵!) The team would love your feedback as they dial in the design! #SaveForLater 👇 https://t.co/6oo2lhqFbW