Por esta razón Twitter te pidió cambiar tu contraseña

Twitter informó que detectó una falla en el proceso de encriptación de las contraseñas, por el que han quedado almacenadas en texto plano en los registos internos de la compañía, por lo que han aconsejado a los usuarios que cambien sus claves.



Twitter detectó un error en el proceso de encriptación que almacenaba contraseñas de forma errónea en texto sin formato dentro de los registros internos de la compañía. En un comunicado publicado en el blog oficial, el responsable de Tecnología, Parag Agrawal, aseguró que ya han corregido el fallo.

TE RECOMENDAMOS: Cómo hacer que tu contraseña sea más segura



Agrawal informó, asimismo, que la compañía ya inició una investigación para esclarecer lo ocurrido, pero que no han encontrado incidios de "filtración o uso inapropiado por parte de nadie". Como mediada de precaución, pidió a los usuarios de la red social a modificar sus contraseñas y asignar una nueva que sea exclusiva para su perfil de Twitter.



I’m sorry that this happened, but am proud to work at a company that puts people who use our service first.