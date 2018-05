Twitter presenta fallas a nivel mundial

Ciudad de México

Esta tarde, cerca de las 14:00 usuarios de Twitter reportaron dificultades para acceder a la plataforma.

De acuerdo con el sitio Outage Report, los focos rojos del problema se encuentran principalmente en Europa y la costa este de Estados Unidos.

Varios de los reportes de usuarios establecen que no pueden publicar nuevos tuits o, en algunos casos, sus cuentas han dejado de seguir a otras personas y les pide que vuelvan a iniciar sesión sin razón aparente.

My whole timeline and notification are messed up. #TwitterDown — ᴾᶦʳᵃᵗᵉ ᴬⁿᵍᵉˡ ✨ (@moumitagxx) May 22, 2018

How it felt for a minute there #TwitterDownpic.twitter.com/gckdeFqnET

— Damien Sebe 🎹🎧 (@DamienSebe) May 22, 2018

twitter wtf you know im not myself without you... #TwitterDown ? pic.twitter.com/4NfEkPzV8f — Mary Simango (@simango_mary) May 22, 2018













