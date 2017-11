Preguntó por un perro en WhatsApp y resultó acosada

Un inocente mensaje para preguntar sobre la adopción de un perrito se convirtió en un ejemplo perfecto del acoso sexual del que son objeto las mujeres a diario y en cualquier espacio.

Lola Márquez, una chica española, publicó en su cuenta de Twitter una captura de pantalla del mensaje de WhatsApp con el que le respondieron al pedir informes sobre un perrito Huskey en adopción.

Esto no me puede estar pasando a mi. Ya no se puede preguntar ni por un perro. pic.twitter.com/g2jtaabfYd