Es oficial: podrás escribir hasta 280 caracteres en Twitter

Lo que en septiembre comenzó como una prueba, hoy es una realidad: Twitter aumentó su límite de caracteres. A través de su blog, la empresa anunció que a partir de hoy, todos los usuarios podrán escribir tuit de hasta 280 caracteres para “permitirles expresarse más fácilmente”.

De acuerdo con el comunicado, durante la fase de prueba muchos usuarios utilizaban el límite de 280 porque era una novedad, pero pronto el número de caracteres se normalizó y sólo el uno por ciento de todos los tuits enviados durante ese periodo alcanzaban los 280 caracteres.

We're expanding the character limit! We want it to be easier and faster for everyone to express themselves.



More characters. More expression. More of what's happening.https://t.co/wBpYdy1K40