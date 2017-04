Tendrá nuggets gratis sólo si junta 18 millones de retuits

Ciudad de México

Mientras algunos usan Twitter para denunciar abusos, como sucedió con el pasajero que fue arrastrado para sacarlo de un avión, otros lo utilizan como una caja de deseos, tal y como lo hizo Carter Wilkerson, un chico de 16 de años que lo único que quiere es un año de nuggets de pollo gratis.

Hace unos días, el adolescente hizo una pregunta ingenua dirigida al restaurante de comida rápida Wendy’s: “¿cuántos retuits para tener un año de nuggets gratis?” la respuesta fue apabullante: 18 millones.

"Ayúdenme por favor. Un hombre necesita sus nuggets"

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3 — Carter Wilkerson (@carterjwm) April 6, 2017

En tan sólo cuatro días, el tuit de Carter tiene 2.3 millones de retuits, número que lo ha posicionado no sólo como el tuit más compartido de 2017, sino como el que venció al que publicó Barack Obama en 2012 cuando anunció su segundo periodo como presidente (con más de 940 mil retuits), seguido del mensaje de amor que envió el integrante de One Direction, Louis Tomlinson a Harry Styles en 2011 y el cual tiene 2.4 millones de RT’s.

"Cuatro años más"

Four more years. pic.twitter.com/bAJE6Vom

— Barack Obama (@BarackObama) November 7, 2012

"Siempre en mi corazón @Harry_Styles. Tuyo siempre, Louis"

Always in my heart @Harry_Styles . Yours sincerely, Louis — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) October 2, 2011

Sin embargo, para convertirse en el tuit más compartido de la historia, tendría que vencer a la reina del retuit: Ellen DeGeneres y su selfie en los Oscar de 2014 que tiene más de 3.4 millones de retuits.

"Si tan sólo el brazo de Bradley fuera más largo. La mejor foto."

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscarspic.twitter.com/C9U5NOtGap — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) March 3, 2014

Bajo el hashtag #NuggsForCarter millones de personas han ayudado a Carter a conseguir la altísima cifra y marcas como Microsoft, Google, LinkedIn y Amazon se han unido a la caza de los retuits.

"Le entramos. Qué tal ustedes @Amazon y @Google"

"¿Te sientes con suerte @carterjwm?"

De acuerdo con cifras del diario británico The Guardian, para que Wilkerson alcance los 18 millones de retuits, 5.7 por ciento de los usuarios activos de Twitter tendrían que compartir su publicación.





¿Te unirás?









