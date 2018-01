VIDEO: Trump usa paraguas y deja mojar a Melania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de nuevo está en el ojo del huracán por un video compartido en la redes sociales, en donde se ve como deja mojar a su esposa Melania y a su hijo Barron durante una lluvia en Florida.

En algunas imágenes de diversas agencias se muestras como Trump se cubría con un paraguas negro, mientras Melania y Barron estaban desprotegidos

En las redes sociales el video causó polémica y criticaron al mandatario por ser un padre de familia que no cubre a los suyos cuando iban a abordar del Air Force One para regresar a Washington.

En el video compartido en Twitter @MichaelDelauzon se ve a Trump hacer un alto y permitir que Melania y Barron entren a la aeronave.

President Trump, beneath umbrella, boards AIR FORCE ONE followed by Barron and Melania at West Palm Beach Int'l Airport. pic.twitter.com/xjJUlmVCPo