Riñones compatibles

Cuando alguien es diagnosticado con insuficiencia renal crónica y le avisan que necesita un trasplante, el primer paso es buscar entre los familiares cercanos alguien que esté dispuesto a darle vida a través de la donación de un riñón y después ver si es compatible.

Si no existe compatibilidad, no hay forma de realizar el trasplante entre ese donante y ese receptor. Hasta el año pasado la única opción era ingresar a una larga lista de espera de órganos cadavéricos, pero hay otra opción: una lista de donantes no compatibles.

“Hay más de 13,000 pacientes en México en la lista de espera de donación cadavérica, y por mucho se hacen 500 donaciones al año”, dice el doctor Arturo Dib Kuri, quien creó el Centro Nacional de Trasplantes en 1989, que dirigió durante muchos años. Ahora es el director general de Pro-Renal A.C., una organización sin fines de lucro que se encarga de gestionar trasplantes pareados y en cadena basándose en un “algoritmo de compatibilidad” creado por el doctor Alvin Roth, Premio Nobel de Economía 2012, y que es una nueva opción de ingresar a una lista en la que hay que esperar menos tiempo para encontrar un riñón que sea funcional.





¿Qué factores impiden la compatibilidad entre dos personas?

El primer requisito para buscar compatibilidad entre dos personas, genéricamente hablando, es que compartan el mismo grupo sanguíneo o un grupo sanguíneo compatible. Si tu mamá es A y te quiere donar su riñón pero tú eres O, no van a ser compatibles y el trasplante no va ser posible.

Si los grupos sanguíneos son compatibles, lo siguiente que se tiene que evaluar son los anticuerpos que, a pesar de que el paciente y el donante sean compatibles por grupo sanguíneo, impiden la donación. Para esto hacemos una prueba que se llama prueba cruzada; en un laboratorio se verifica que no haya destrucción celular entre el donante y el paciente, porque tú puedes tener anticuerpos contra un número específico de antígenos, de manera que si tu donante tiene cualquiera de esos antígenos, tu cuerpo va a destruir el riñón.





¿Qué necesita una persona para ser candidata a ingresar al programa de Pro-Renal?

Un requisito fundamental es que el paciente que necesita el trasplante cuente con un donante que esté dispuesto a donarle el riñón a otra persona, para poder hacer trasplantes pareados (entre parejas).





¿En qué etapa se encuentra el proyecto?

En este momento estamos haciendo nuestra base de datos, van alrededor de 140 mexicanos que han ingresado sus datos al programa de Pro-Renal y, de estos, 60 ya están en una etapa avanzada del proceso. Les pedimos a los pacientes que nos envíen una carta de aceptación de parte de las instituciones y del médico a cargo, para que cuando se identifique al donante, este sea aceptado y se haga el trasplante. Ellos se encargan del trasplante y nosotros somos el eslabón de contacto entre el paciente y el donante. Entre más pacientes ingresen al programa, más aumentan las posibilidades de encontrar donantes compatibles.





¿Qué tan seguro es vivir con un solo riñón? Para aquellos que tienen sus dudas, pero estarían dispuestos a donar.

Ya se sabe que con un solo riñón se puede tener una vida normal. Es un tema muy estudiado, van más de 200,000 donaciones en el mundo de sujetos vivos. Se estudió el efecto de vivir con un solo riñón desde 1910, luego en 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, se hicieron muchos estudios con quienes habían perdido un riñón en la guerra, y se ha comprobado que quien tiene un riñón vive exactamente igual que quien tiene dos.

Cuando tú sacas un seguro de gastos médicos o un seguro de vida en EU no te preguntan si tienes uno o dos riñones, y si les dices que solo tienes uno, no cambia la prima. Esa es un gran indicador de que no afecta tu salud, porque las compañías de seguros son muy estrictas y suben la prima por muchos motivos.





¿Podría donar a pesar de que no conozca a nadie que necesite un riñón?

Claro que sí. Estos donantes son una maravilla, se conocen como donadores altruistas. Es importantísimo buscarlos porque cuando tú tienes un donador de este tipo, es el que dispara el inicio de la cadena. Las cadenas realmente necesitan de un primer donante, un donante altruista, porque si no existe solo se pueden hacer trasplantes cruzados, es decir entre puras parejas, pero cuando tienes un donante altruista, él le dona al primero, el primero al segundo y así empieza la cadena, que generalmente termina con otro donador altruista —que por ya no tener receptor— abre una nueva cadena.