Vehículo de 'Black Mirror' ya es realidad

Si eres fan de Black Mirror, seguramente ya viste Crocodile, el tercer capítulo de la cuarta temporada, en el que aparece un vehículo autónomo que entrega las pizzas del restaurante Fences.

Aunque la serie creada por Charlie Brooker se caracteriza por retratar una realidad con notables avances tecnológicos, el vehículo de Fences ya es una realidad.

Ayer Toyota Motor Corp presentó un vehículo eléctrico autónomo conceptual en la Feria de Electrónica de Consumo (CES, por sus siglas en inglés), celebrada en Las Vegas.

La automotriz dijo que adecuará el vehículo, bautizado como e-Palette, para que las empresas —incluidas las pizzerías— puedan usarlo tanto en traslados de pasajeros como en entregas de paquetes.

El segundo fabricante de autos del mundo dijo que planea comenzar a probar el e‐Palette en varias regiones, incluido en Estados Unidos, a comienzos de la década de 2020.

También anunció que trabajará con compañías como Amazon.com Inc, la china Didi Chuxing Technology Co, Pizza Hut, Mazda Motor Corp y Uber Technologies Inc para crear el vehículo, su soporte de hardware y software y desarrollar productos de movilidad conectada.

Pizza Hut se sumó al festejo por la presentación del e-Palette y en su cuenta de Twitter publicó una imagen de cómo luciría el vehículo para la entrega de pizzas.

"Presentamos el primer vehículo de concepto de entrega totalmente autónomo de Pizza Hut. (Estamos) emocionados por nuestro futuro con @Toyota # CES2018", se puede leer junto a la imagen.





La cuenta en Twitter de Black Mirror no dejó pasar la oportunidad para señalar la similitud del e-Palette con el que aparece en su episodio Crocodile. "Sabemos cómo va esto", fue el mensaje publicado en la red social.

Aunque parezca una maravilla, en la realidad ficticia de Black Mirror, el vehículo autónomo arolló a un transeúnte, incidente del que fue testigo Mia, la protagonista de Crocodile. Presenciar el atropello trajo una serie de terribles consecuencias para Mia.





Toyota demoró más que sus rivales en aceptar la idea de los vehículos autónomos, pero comprometió mil millones de dólares al 2020 para desarrollar una tecnología avanzada de inteligencia artificial para conducción autónoma. Planea comenzar a probar autos que puedan manejarse solos en carreteras cerca del 2020.

"Este anuncio marca un avance importante en nuestra evolución hacia la movilidad sustentable, demostrando nuestra continua expansión más allá de autos y camiones tradicionales hacia la creación de nuevos valores, incluidos servicios para clientes", dijo el presidente de Toyota, Akio Toyoda, en un comunicado.

El vehículo e‐Palette cuenta con una interfaz de control abierta que permite a las compañías socias de Toyota instalar sus propios sistemas automáticos de manejo. La tecnología de Toyotallamada "guardian" luego actuará como red de seguridad, agregó la empresa.

Automotrices, compañías tecnológicas y otros proveedores de servicios se han asociado en los últimos dos años en muchos proyectos de conducción autónoma, debido a la dificultad y los elevados costos de desarrollar este tipo de sistemas de manera individual.

(Con información de Reuters)





