Critican a Tom Brady beso en la boca a su hijo de 11 años

Tom Brady compartió en Facebook un video que forma parte de su docuserie Tom vs. Time. En la grabación, el deportista aparece dándole un beso en la boca a John Brady, uno de sus tres hijos con la modelo Gisele Bünchen.

Probablemente el jugador de futbol americano nunca imaginó la polémica que causaría en redes sociales, donde algunos no ven nada de malo en el acto, pero otros lo critican, al señalar que su hijo ya cuenta con 11 años de edad.

Nothing to see here, just Tom Brady locking lips with his son pic.twitter.com/gv4ysjLfs9