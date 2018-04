Tim Cook va a la Casa Blanca para reunión con Trump

El presidente estadunidense, Donald Trump, hablará sobre comercio con el director general de Apple, Tim Cook, en un encuentro en la Casa Blanca.

Trump dijo en Twitter que hablarán "de muchas cosas, incluyendo cómo Estados Unidos ha sido tratado injustamente durante muchos años, por muchos países, en el comercio".

Looking forward to my meeting with Tim Cook of Apple. We will be talking about many things, including how the U.S. has been treated unfairly for many years, by many countries, on trade.