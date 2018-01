Comer detergente, el nuevo y ridículo reto de internet

Si por algo es famoso internet es por su habilidad de hacernos perder el tiempo, muchas veces de las maneras más ridículas y peligrosas. Ejemplo de eso, el más reciente reto viral que ha encendido las alarmas de los hospitales: el Tide Pod Challenge o el reto de comer cápsulas de detergente.

Éste comenzó con un simple meme que hacía alusión a lo antojables que lucen las cápsulas de jabón. Pronto, adolescentes de Estados Unidos lo tomaron como desafío y comenzaron a ingerirlas con el objetivo de evitar que la espuma saliera de su boca.

Tan sólo en los primeros 15 días de 2018, la Asociación Estadunidense de Centros de Control de Intoxicaciones, contabilizó el mismo número de casos reportardos en 2016: 39. La mayoría de los pacientes eran adolescentes.

Vómito, dolor estomacal, asfixia, tos, irritación y somnolencia son algunos de los principales síntomas que presentan las personas que ingirieron este producto. Por si fuera poco, representan un riesgo para los adultos mayores de padecer demencia.



El incremento de los reportes, así como su creciente popularidad en redes sociales, hizo que la Comisión de Seguridad de Productos de EU publicara en su cuenta de Twitter un mensaje para pedir a sus usuarios "no consumir las cápsulas de lavado".

La marca de detergente también advirtió en sus redes sociales de los peligros de ingerir su producto y aseguró que las cápsulas deben usarse sólo para lavar.

What should Tide PODs be used for? DOING LAUNDRY. Nothing else.



Eating a Tide POD is a BAD IDEA, and we asked our friend @robgronkowski to help explain. pic.twitter.com/0JnFdhnsWZ