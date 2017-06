¡Tiburón a la vista!… a metros de la playa, en Alabama

Ciudad de México

El viernes pasado, una mujer grabó a un enorme tiburón a la caza de un pez a unos cuantos metros de la playa en Gulf Shores, Alabama. Los bañistas que ahí se encontraban huyeron despavoridos del agua.

"¡Aún estoy temblando por lo que acaba de suceder!", comentó Kayla Rotenberry Blanks, la autora del video compartido desde su cuenta de Facebook, el cual ha sido reproducido casi cuatro millones de veces.

TE RECOMENDAMOS: Dos elefantes salvan a cría de morir ahogada.

Gulf Shores es una pequeña playa en Alabama en la que el avistamiento de tiburones es poco frecuente. Pero eso cambió este viernes, cuando un enorme tiburón se aproximó tanto a la orilla que causó pánico entre los bañistas que ahí se encontraban.

"Sí, yo tomé el video; sí, estaba justo frente a mí, y sí, pasó a centímetros de unas personas; y aunque todos gritaban '¡Tiburón!', ellos ni siquiera hablaban inglés", anotó exaltada Blanks en su post de Facebook.

Según declaró la autora del video al periódico Birmingham Patch, no había ningún salvavidas a la vista en ese momento. Según su testimonio, los primeros en detectar al amenazante escualo fueron un grupo de bomberos y paramédicos que se hallaban de vacaciones, "y, de hecho, uno de ellos sacó a una niña del agua porque no hablaba inglés y no entendía cuando todos le gritaban", añadió Blanks.

El portavoz del gobierno de Gulf Shores, Grant Brown, advirtió que a pesar de que los tiburones viven en el Golfo de México, ocasionalmente suelen acercarse a la orilla; aunque admitió que en sus 25 años de vivir en la ciudad, jamás había visto uno tan cerca como el que se aprecia en el video.





FM