"Starboy", el nuevo cómic de Marvel y The Weeknd

Ciudad de México

La nueva colaboración de Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd no es con algún rapero de moda sino con Marvel, creadores de cómics como The Avengers o X-Men.

A través de su cuenta de Twitter, Tesfaye reveló que está trabajando con Marvel Comics para contar la historia de Starboy, el personaje que le da el nombre a su cuarto álbum de estudio.

The Weeknd and Marvel presents : STARBOY... comic book coming soon. I’ll be signing autographs in the Marvel Booth @ 2:30 #NYCCpic.twitter.com/gzblm3COOL — The Weeknd (@theweeknd) October 7, 2017

The Weeknd publicó la portada del primer número que estará disponible “próximamente” y en ella se ve la versión cómic de Abel y uno de sus brazos emite un resplandor. Por si fuera poco, para presentarlo, el cantante canadiense se presentó en la Comic-Con de Nueva York.

Hasta el momento no se sabe más de la historia o de cuándo estará disponible, pero lo que es seguro es que estará en algún momento de 2018, pues es el año marcado en la portada del primero número de Starboy.





