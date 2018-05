Este sitio te dirá si Thanos te mató como a los Avengers o no

Ciudad de México

A menos de que vivas en una cueva alejado de un toda interacción humana y hasta apenas ahora regresaste a la vida común y te enteraste que hay una nueva película de los Avengers: Infinity War, seguramente 1) ya la viste o 2) no has podido evitar los spoilers.

Precaución, puede haber spoilers a continuación

TE RECOMENDAMOS: ¿Sólo piensas en los Avengers? Estos dildos son para ti

En cualquiera de los dos casos, seguramente sabes que Thanos, el villano de la película, es el responsable de la muerte de la mitad de la población de la Tierra, entre ellos algunos Avengers como Spider Man o Black Panther.

Por eso, si quieres saber si en el universo de Marvel fuiste uno de los que se convirtió en polvo por culpa de Thanos, existe el sitio Did Thanos Kill Me.

[Fuiste asesinado por Thanos por el bien del Universo]



Si no has visto la película, no te preocupes, pues no te dará ningún spoiler. Lo único que hace es que aleatoriamente te da una respuesta para decirte si sobreviviste o fuiste un daño colateral de la guerra entre Thanos y Los Avengers.

[Fuiste perdonado por Thanos]



Avengers: Infinity War es ya una de las películas más populares de la historia al haber roto récord de taquilla y hasta una línea de dildos y consoladores fue creada en su honor. Así que aún no estamos nada cerca de que la fiebre por Capitán América, Thor o Iron Man termine.





mrf