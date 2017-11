El nuevo camión de Tesla "te volará los sesos": Musk

Tesla develará un prototipo de camión tráiler eléctrico que podría tener manejo automático, llevando a la compañía a un nuevo mercado pese a que lucha aún por desarrollar un sedán vital para el futuro de la compañía.

El presidente ejecutivo, Elon Musk, describió los camiones eléctricos como el último intento de Tesla por alejar a la economía de los combustibles fósiles a través de proyectos como los autos eléctricos, los techos solares y el almacenamiento de energía y aseguró en su cuenta de Twitter que las características del nuevo proyecto "te volarán los sesos y te llevarán a una dimensión alternativa".

