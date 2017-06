Evita las compras compulsivas en temporada de rebajas

Ciudad de México

Es probable que cuendo sea la temporada de rebajas querrás comprar cualquier cosa con descuento. No desperdicies tu dinero y compra de manera inteligente con estos consejos.

1. Haz una lista de todo aquello que necesites. Mientras más pronto la hagas, mejor. Pero eso sí, no te encapriches con algo en específico porque puedes enojarte si no encuentras la ansiada prenda. Procura no enamorarte de nada que no vayas a encontrar en rebajas y sé específica como “unos jeans” y no “los jeans que vi el otro día en Zara”.

2. Conoce cómo funciona tu entorno. Si frecuentas las tiendas en la tarde, de seguro sabrás que están abarrotadas. Pues bien, en rebajas no es distinto, así que procura ir entre semana y temprano para evitar filas en los probadores y cajas.

3. Siempre, siempre, asegúrate de que hay un descuento. Puede ser que la prenda que quieras comprar sea de nueva temporada y se haya colado entre la ropa con rebaja. Y si encuentras una prenda con etiqueta rebajada, pero a la hora de pagar no te hicieron el descuento, puedes (y debes) reclamar.

4. Aprovecha para comprar prendas básicas. Las rebajas siempre son a finales de temporada, por tanto evita comprar ropa de esa misma temporada porque puede que no vayas a sacarle partido y además, si se trata de una tendencia, no le auguramos más de dos años de vida. La mejor opción es que llenes tu carro de prendas básicas y que te permitas sólo algún capricho de temporada.

5. No menosprecies el online. Si es que no tienes tiempo para ir a la tienda física o resulta que la prenda que quieres no se encuentra en stock, busca en tu celular si está disponible online y pídela. Si no es así, lamentamos decirte que puedes ir diciéndole adiós.

6.El truco de oro. Si ves que una prenda tiene mucho stock en tienda, agarra una, cómprala y espera a las segundas rebajas o remate final. Si ves que sigue disponible, cámbiala por la prenda que compraste en primer lugar. Si no está, al menos la habrás conseguido.

Ahora que conoces estos tips, disfruta de tus próximas compras.

