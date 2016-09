Mario Bros y Pokemon Go, las otras sorpresas de Apple

Durante el evento Apple en el que la compañía presentó sus novedades, se anunció, además del esperado nuevo iPhone 7, un par de sorpresas: que Mario Bros tendrá un juego exclusivo para iOS que llegará a la AppStore antes de que acabe este 2016 y que Pokémon Go se podrá jugar en Apple Watch a finales de septiembre.

Shigeru Miyamoto, creador de Mario Bros, subió al escenario del Auditorio Cívico Bill Graham de San Francisco para explicar las características del juego que Nintendo lanzará para iOS.

Se llama Super Mario Run y es un juego que, según explicó Miyamoto, fue creado pensando en los usuarios de iPhone, por lo que podrás jugarlo con una sola mano “mientras viajas en el autobús o te comes una hamburguesa”. Sin embargo, Nintendo también lanzará una versión para iPad.

Super Mario Run tendrá distintas modalidades de juego: podrás competir de manera individual o contra otros usuarios, tendrás que recolectar monedas y exterminar enemigos —al estilo clásico de Mario—, pero además podrás atraer habitantes a tu país, para luego mejorarlo con las monedas que recolectes.

