Guía básica para entender el Super Bowl

Te invitaron a una fiesta para ver el Super Bowl LII pero lo único que realmente te interesa, además de la comida y la convivencia, es ver a Justin Timberlake. Una vez que comienza el juego, pretendes que te gusta y le entiendes, pero en realidad no sabes por qué se detienen a cada momento y sólo esperas que en 45 minutos, por que según tú eso dura el primer tiempo, salga el ex N’SYNC. Lamentamos decirte que no es así.

Por eso, para que entiendas lo básico del juego, te dejamos esta guía casi casi para dummies, que te hará al menos, involucrarte en la plática y compartir tu punto de vista sobre el partido.

1. Este año, se enfrentan las Águilas de Filadelfia contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. El juego es en el U.S Bank Stadium de Minnesota.





2. El Super Bowl es la final del campeonato de la NFL (National Football League por sus siglas en inglés) y se enfrentan los campeones de la Conferencia Nacional y la Conferencia Americana de Estados Unidos.

3. Los “buenos” de las águilas son: Nick Foles, marical de campo o quarterback; Jay Ajayi, corredor trasero; Chris Long defensa y Zach Ertz, ala cerrada. Todos del equipo ofensivo. No te preocupes, más adelante te explicamos las posiciones.









4. Los “buenos” de los patriotas son: Tom Brady, mariscal de campo que ha ganado en cinco ocasiones el Super Bowl; Rob Gronkoswki, ala cerrada; James White, corredor y Devin McCourtney, back defensivo.

5. Un partido de americano se divide en cuatro cuartos de 15 minutos cada uno; sin embargo cada que el balón no está en el aire, el tiempo se detiene, por eso pueden llegar a tardar hasta 30 o 40 minutos.

6. Cada equipo tiene dos equipos de once integrantes. Uno es el defensivo, que protege la zona de anotación y el ofensivo que son los encargados de anotar. No están al mismo tiempo.

7. El campo de juego mide 100 yardas y cada que se mueve el balón, se debe cambiar la posición de la que parten los jugadores.





8. Cada equipo tiene cuatro oportunidades o downs para mover el balón 10 yardas y así, conservarlo por otros cuatro downs.

9. Hay diferentes formas de hacer puntos. El touchdown es cuando el jugador llega a la zona de anotación (esa franja que ves en cada costado del campo) y vale 6 puntos. Después de un touchdown pueden tener un punto extra si el pateador hace que el balón atraviese los postes. También puede hacer una conversión que le dará 2 puntos más si hace otra jugada. Un gol de campo es cuando un pateador mete el balón entre los poses y vale 3 puntos. El safety es cuando un jugador detiene a otro de la ofensiva en su propia zona de anotación y eso les acumula 2 puntos.

10. Una intercepción es cuando el equipo ofensivo hace un pase pero el equipo contrario atrapa el balón.

11. Hay diferentes castigos como el holding, que se da cuando un jugador sujeta a otro que no lleva el balón. Esto les puede valer 10 yardas si es del equipo ofensivo y 5 si es del defensivo. Ojo, los jugadores se pueden empujar, obstaculizar o bloquear, pero no sujetar si no lleva el balón. La salida en falso, que es cuando se mueven antes de que comience la jugada, les resta 5 yardas. Un off side es cuando un jugador defensa invade la línea de golpeo antes de que comience la jugada y les resta 5 yardas. Un personal foul les resta hasta 15 yardas y es cuando un jugador sujeta la barra del casco o muestra rudeza innecesaria o excesiva. Si la ofensiva no saca el balón a tiempo, se les castiga con 5 yardas. Una interferencia de pase es cuando un defensa impide a un receptor recibir el pase al bloquearlo físicamente. Esto les resta 10 yardas.

12. El equipo ganador del Super Bowl se lleva el trofeo Vince Lombardi, que recibe su nombre en honor al jugador del mismo nombre y quien fue el primer ganador del Super Bowl. Además, cada jugador recibe un anillo que suele estar hecho de oro blanco y diamantes. Cada uno tiene un costo aproximado de cinco mil dólares.













