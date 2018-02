Tiburón que bailó con Katy Perry en Super Bowl rompe el silencio

Ciudad de México

Bryan Gaw, quien fue el tiburón izquierdo que acompañó a Katy Perry en el medio tiempo del Super Bowl de 2015, rompió el silencio sobre su participación que lo llevó a ser "Left Shark".

Durante la canción "Teenage Dream", dos bailarines con botargas de tiburón se movían de acuerdo a la coreografía hasta que los movimientos del de la izquierda llamaron la atención de quienes veían el medio tiempo del Super Bowl.

"Fue sólo unos segundos, un fragmento, tal vez cuatro o cinco cuentas, cuando improvisé con mi disfraz de tiburón azul gigante. Canalicé la alegría del momento y dejé que mi cuerpo se moviera como lo sentía mi personaje; el público de la casa vio algunos momentos cuando un tiburón alejó sus aletas del otro tiburón. Pero la gente se volvió loca Y el fenómeno de Left Shark nació", escribió Bryan Gaw en el Washington Post.

Gaw, quien ha trabajado con Miley Cyrus, Lady Gaga y ha bailado con Katy Perry durante casi cinco años, afirmó que no hubo nada inusual en lo que hizo durante el espectáculo de medio tiempo.

"Como bailarín, tomas la vibra y la energía de cualquier pieza que estés interpretando. El hecho de que estés trabajando con una estrella pop no significa que no estés presentando una obra de arte. La improvisación es parte de nuestro trabajo: realizamos la coreografía, pero también debemos llenar los vacíos. Si me dan instrucciones para ir de un lado del escenario al otro, no me limito a cruzar como si estuviera comprando en el centro comercial. Yo era un gran tiburón Tenía que ser un gran tiburón Eso es lo que hace que un bailarín sea un artista intérprete o ejecutante: la capacidad de llenar esos vacíos e interpretar el trabajo", dijo.

Explicó que evadió las entrevistas con los medios para no violar su contrato con Katy Perry o con la NFL, pero estaba consciente de que había cumplido su sueño.

"Todos mis compañeros bailarines y yo habíamos crecido viendo a Michael Jackson y Prince en el Super Bowl, y todos habíamos soñado con ser parte del espectáculo de medio tiempo. Actuar con un artista en la cima de su carrera: fue un sueño hecho realidad para todos nosotros, y todos compartimos el momento en que fue Left Shark. Perry incluido", comentó.

Por ahora, Bryan Gaw es estilista en Mare Salon en West Hollywood, California, sin dejar de bailar.

"Actué con Perry hasta finales de 2015. Creo que una vez bailarín, siempre bailarín, pero también creo en la evolución. Le había dado a mi carrera de baile un tiro largo y saludable, y ahora quería darle una oportunidad a mi carrera de estilista. Me abroché el cinturón, pausé el baile, fui a la escuela de cosmetología y obtuve mi licencia. Ahora soy estilista en Mare Salon en West Hollywood, California. Mi vida se ha ralentizado desde el Super Bowl. Pero para mí, la moda, el cabello, el estilo, el baile, todo se combina. Seguiré bailando y seré estilista", afirmó.

Tres años después de su actuación como Left Shark, Graw recomendó a las personas a seguir sus sueños.

"Me alegro de que haga feliz a la gente. Estas actuaciones deberían ser edificantes y alegres. Cambió mi vida. No me convertí en millonario, pero viví uno de los mayores sueños que cualquier bailarín puede imaginar. Fue una experiencia que siempre tendré. Espero que otras personas sigan sus sueños, sigan creciendo y nunca tengan miedo de ser el tiburón izquierdo por excelencia", dijo.





