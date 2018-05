¿Pagarías por los recuerditos de la boda de Harry y Meghan?

Londres

Los invitados a la boda del príncipe Harry y Meghan Markle recibieron como regalo unas bolsas con varios objetos en su interior que ahora están siendo subastadas por internet, algunas de las cuales ya han superado los mil 346 dólares.



Según informó la cadena británica BBC, de nueve subastas se están llevando a cabo en el portal eBay de las bolsas, que tienen las iniciales "HM" bordadas.

En su interior se encuentran un folleto con el orden del servicio religioso, un paquete de galletas, una moneda de chocolate, una botella de agua, un imán y un vale de con un 20 por ciento de descuento para la tienda de recuerdos del castillo de Windsor, donde tuvo lugar el enlace.





"No pierdas esta oportunidad única en la vida de hacerte con un pedazo de historia real", dice una de las subastas donde están siendo vendidas las bolsas, que recibieron los dos mil 640 invitados a seguir la boda desde los jardines del castillo pero no los 600 que ocuparon los asientos de la capilla de Saint George.



Entre los primeros invitados se encontraban 200 miembros de organizaciones benéficas con las que la pareja está asociada, 100 niños de escuelas locales, 610 residentes de la localidad de Windsor y 530 trabajadores para la corona británica.



Completaron la lista mil 200 "ciudadanos de a pie" venidos de "todas las partes del Reino Unido", que siguieron la ceremonia desde pantallas gigantes situadas en los terrenos de la fortaleza, construida en el siglo XI.



Entre los 600 invitados que ocuparon un asiento dentro de la iglesia destacaron personalidades del mundo del espectáculo como George Clooney y su esposa Amal Clooney, o estrellas del deporte como el ex futbolista David Beckham, a quien acompañó su mujer Victoria, o la tenista Serena Williams.





mrf