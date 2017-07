Se suicida la famosa 'youtuber' Stevie Ryan, a los 33 años

La 'youtuber', actriz, estrella de YouTube y presentadora de VH1, Stevie Ryan, se suicidó a la edad de 33 años en Los Angeles, informaron fuentes policiacas locales.

Ryan, quien era famosa por dirigir su propio show —Stevie TV— se quitó la vida la tarde de este sábado.

La actriz ganó inmensa fama primordialmente gracias a sus videos de YouTube, en los cuales hacía imitaciones de artistas como Justin Bieber y Lady Gaga. Gracias a ello fue que, en 2012, VH1 le ofreció conducir su propio programa televisivo.

Se cree que Ryan tomó la fatal decisión movida por la profunda depresión en la que cayó tras la muerte de su abuelo, que falleció la semana pasada y a quien dedicó un emotivo post de Instagram:

"El hombre de mis sueños, a quien ahora sólo veré en sueños. Te veré en Percebo, muy pronto. Te amo, papá", escribió Ryan junto a un collage de fotografías de su abuelo, a quien era muy cercana.

Entre los famosos que lamentaron su muerte esrá Drake Bell, quien fuera novio de Ryan. "No, no, no. No puedo creer que esto esté sucediendo. Por favor, despiértenme de esta pesadilla. Stevie Ryan, te amé y siempre te extrañaré", expresó el cantante y actor desde su cuenta de Twitter.

No no no!!!! I can NOT BELIEVE THIS IS HAPPENING!!!! Please wake me from this nightmare @StevieRyan I loved you and will forever miss you! pic.twitter.com/hNFvM6tDpW