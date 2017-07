Trump no es una buena persona: Steve Wozniak

Guadalajara

Steve Woznaik, cofundador de Apple, empresario e inventor, se refirió a Donald Trump como alguien que "no es una buena persona" durante el Interrogatorio Milenio, después de su presentación en Campus Party 2017.

Desde luego, Woznaik también habló del tema que parece dominar mejor: la tecnología. Aquí sus respuestas.

TE RECOMENDAMOS: Matías Almeyda es un líder con gran corazón: Vergara.

¿Cuál es su gadget favorito?

¿Mi gadget favorito? Me gustan los gadgets diminutos y desconocidos. El que más uso es quizá un dispositivo de Amazon de seis dólares en el que pulso un botón y mi maleta hace ‘beep beep beep’. Pero mi gadget favorito en este momento es probablemente mi iPhone y mi auto Chevy Bolt, porque es como un laboratorio de pruebas. Y puedes ir a cualquier parte del país, pero con menos dinero. Me encanta cuando a la gente se le ocurren soluciones menos costosas.

¿Se imaginó siquiera cómo el iPhone cambiaría nuestras vidas?

No. Nadie en Apple realmente lo comprendía todo, porque dependía de que ocurrieran cosas que no estaban claras, como el celular de banda ancha. El celular de banda ancha fue una parte clave de que aquello ocurriera. Pero al menos construimos el teléfono que podía ser una computadora, y las personas como yo teníamos un teléfono, lo conectábamos a un módem y tratábamos de hacer llamadas lentas vía módem a las redes donde quiera que íbamos. Y finalmente teníamos una solución que era la forma correcta, que no era como los otros smartphones.

Yo trabajé en otros smartphones, en la junta de directores de otras compañías. El iPhone tenía un sistema operativo real, OS. Y eso significaba que podía ser extendido enormemente. El primer iPhone no tenía una AppStore. Lo que ha cambiado nuestra vida más que nada ha sido la AppStore, de modo que el primer iPhone puede no haber tenido la ruta correcta. Nuestra primera computadora Apple II también tenía una visión limitada, pero mucho más por ocurrir porque era una plataforma a la que otras personas podían aportar. Así que estoy a favor del código abierto.

La última pregunta, ¿cuál es su opinión acerca de Trump?

¿Opinión sobre las drogas? (drugs, en inglés)

Sobre Trump.

Trump no es una buena persona. Una buena persona toma la carretera elevada y dice cosas buenas de las personas. Si alguien te lastima, no puedes simplemente lastimarlo en represalia. Si otros son malos contigo, tú eres bueno con ellos. Eso es lo que yo creo y él no es para nada de este tipo de persona. No toma la carretera elevada, no pone la otra mejilla y simplemente le gusta atacar a las personas, y yo no soy confrontacional. No me gusta como persona.

Muchas gracias.

FM