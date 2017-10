Tim Cook recuerda a Steve Jobs a seis años de su muerte

A seis años de la muerte de Steve Jobs, Tim Cook, CEO de Apple recordó al fundador de una de las compañías tecnológicas más importantes.

A través de su cuenta de Twitter, Cook publicó una frase para recordar a Jobs, quien murió el 5 de octubre de 2011 luego de complicaciones con el cáncer de páncreas que le fue detectado en 2003.

“Make something wonderful, and put it out there” (haz algo maravilloso y hazlo público), es lo que publicó Cook en su cuenta de Twitter.

Remembering Steve today. Still with us, still inspiring us. “Make something wonderful, and put it out there.” pic.twitter.com/7aOCPkwU0U