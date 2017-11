¿Cómo conseguir las playeras de Star Wars en FIFA 18?

El próximo 17 de noviembre es el lanzamiento oficial de Star Wars: Battlefront 2, y para celebrar su llegada EA presentó una campaña en la que permitirá a los jugadores de FIFA 18, NBA Live 18 y NHL 2018, portar uniformes especiales inspirados en el universo creado por George Lucas.

Para conseguirlos en el juego de FIFA, lo único que tendrás que hacer es entrar al modo de juego Ultimate Team entre el 7 y 28 de noviembre. Quienes juegan NHL 2018 debieron haber ingresado al Ultimate Teamantes del 31 de octubre, de otra manera no podrán desbloquear el contenido.

Los jugadores de NBA Live 18 deberán participar en un evento que estará disponible del 7 al 14 de noviembre. Al ingresar al evento, podrán conseguir los uniformes y una arena diseñada con gráficos de Star Wars.

