'Sports Illustrated' da su apoyo a #MeToo con fotos de mujeres desnudas

Ciudad de México

La revista Sports Illustrated expresó su apoyo a la lucha contra el acoso sexual a las mujeres, al dedicar su edición anual de trajes de baño al movimiento #MeToo, que surgió tras el caso Harvey Weinstein.

Para respaldar el movimiento, la revista publicará una sesión fotográfica titulada In Her Own Words (En sus propias palabras), para la que contó con la participación de las modelos Sailor Brinkley Cook, Robyn Lawley y Paulina Porizkova, quienes posaron desnudas con varias palabras escritas sobre su cuerpo.

"Natural", "Verdad", "Madre" y "Naturaleza" son sólo algunos de los términos que enarbolan las mujeres con letras negras plasmadas en su piel.

La editora de la revista, MJ Day, dijo que espera que la edición contribuya a la lucha contra la cosificación de las mujeres.

En declaraciones a Vanity Fair, Day dijo que su equipo integrado por mujeres ha estado trabajando en el número especial durante meses y ha encontrado en #MeToo una oportunidad para cambiar las actitudes en torno a Sports Illustrated, que es famoso por sus provocadoras sesiones de fotos.

"Se trata de permitir que las mujeres existan en el mundo sin ser acosadas ni juzgadas, independientemente de cómo les gusta mostrarse", dijo la editora.

Day recibió críticas en redes sociales por defender el empoderamiento femenino con imágenes desnudas que, según señalan sus detractores, estimularán la cosificación de las mujeres, independientemente de la intención.

"No tengo suficiente paciencia en mi cerebro para expresar de forma coherente todo lo que está mal con Sports Illustrated calificando su edición de traje de baño como "empoderamiento" y en la línea con los objetivos de #MeToo", escribió una usuaria de Twitter.



"Porque nada honra más a las mujeres que poner una foto de una de ellas desnuda en la portada de una revista masculina #LiberalHypocrisy @SInow", escribió otro.

"Así que vamos a enfrentar el acoso sexual... publicando fotos de mujeres desnudas. Porque eso tiene sentido. #MeToo", opinó uno más.



Te dejamos acá las fotos que adelantó la revista:

