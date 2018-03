SpaceX celebra el lanzamiento 50 del cohete Falcon 9

SpaceX realizó este martes el lanzamiento número 50 de su cohete Falcon 9, tradicionalmente usado para llevar satélites al espacio.

El lanzamiento más reciente fue desde Cabo Cañaveral, Florida, cuando uno de los famosos proyectiles despegó cargando un colosal satélite de comunicaciones para la compañía española Hispasat. El satélite es más o menos del tamaño de un autobús municipal.

Debido al mal tiempo y el fuerte oleaje no se hizo esfuerzo alguno por recuperar al cohete propulsor inicial.

SpaceX ha estado usando los Falcon 9 desde mediados de 2010. Cincuenta lanzamientos en menos de ocho años es una hazaña notable para la industria privada de los cohetes.

El fundador de SpaceX Elon Musk dijo en Twitter que no podía creer que su empresa ha logrado 50 lanzamientos y que recuerda que apenas hace 10 años la compañía no podía siquiera colocar en órbita a su cohete original Falcon 1 que era mucho más pequeño.

