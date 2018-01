El cohete más poderoso del mundo, listo para despegar

La empresa SpaceX encendió este miércoles los motores de su cohete Falcon Heavy en una plataforma experimental, un "lanzamiento estático" para probar el rendimiento de los motores antes de su primer lanzamiento real en los próximos días.

Conocido como el "cohete más poderoso del mundo", el Falcon Heavy está diseñado para poder transportar algún día tripulación y material a destinos del espacio profundo como la Luna o Marte.

TE RECOMENDAMOS: Éste es el coche que Elon Musk planea enviar a Marte

"El mantenimiento de la propulsión del Falcon Heavy esta mañana fue bueno. Generó bastantes nubes de vapor", escribió el director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, en Twitter. "Lo lanzaremos en una semana más o menos", anunció.

Falcon Heavy hold-down firing this morning was good. Generated quite a thunderhead of steam. Launching in a week or so. pic.twitter.com/npaqatbNir