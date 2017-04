Estas vacaciones lleva la moda en la cabeza

Ciudad de México

Encontrar un buen sombrero para hombre es difícil, pero no imposible. La tendencia está en aumento entre artistas, cantantes y deportistas, quienes lo usan a lo largo del día y en todos lados. Con el verano a la vuelta de la esquina, los sombreros son la forma más cool y eficaz para que los hombres se protegan del sol. Te presentamos tres de los estilos más interesantes y cómo combinarlos para crear un atuendo perfecto.

Fedora Hat

El más básico, el que normalmente le va a bien a todo mundo y queda perfecto con cualquier tipo de cara. Puede ser usado de diferentes maneras: un fedora de palma puede combinarse con una guayabera para crear un look elegante y asistir a alguna boda. Para looks más casuales puede llevarse con kakis y camisas sin estampados para no cargar de más el outfit. Este tipo de sombrero siempre debe usarse con camisa, nunca combinará con una camiseta.

Sport Cap

Podrás pensar que no tiene nada de interesante pero Diplo, el conocido DJ y productor, ha puesto de moda estas gorras, tendencia a la que se sumaron celebridades como Justin Bieber y Drake. Hay muchísimas variedades, pero las básicas de un solo color son las más fáciles de combinar. Algunas bordadas con pequeños detalles en toda la gorra le dan un toque muy cool a los atuendos. Para estas no hay muchas reglas, llevarlas con outfits no deportivos también muy válido.

Bucket Hat

Este tipo de sombrero tiene un estilo con el que mucha gente estaba peleada, pero el tiempo ha comprobado que si usas las prendas correctas puedes darle un twist muy cool a tu vestimenta. Los hay de todos los materiales, e incorporarlos a los looks diarios es muy fácil. La manera más sencilla de combinarlos es usarlos sin estampados y preferenrtemente de colores neutros como el azul marino y el negro. Para looks casuales se puede usar con una camisa de manga corta y shorts, o para un look un poco menos veraniego, se puede combinar con trousers y camisas de manga larga de algodón. AG