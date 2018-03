Hallan 54 manos humanas cortadas en río de Siberia

Este miércoles, un pescador hizo un macabro hallazgo enmedio de las heladas aguas del río Amur, en Siberia: 27 pares de manos, cercenadas a la altura de la muñeca y metidas en una bolsa.

El hecho lo informó el diario The Siberian Times. La primera hipótesis de las autoridades rusas es que las manos fueron desechadas, sin el debido protocolo, por un laboratorio forense.

De acuerdo con el diario siberiano, el pescador —cuyo nombre se omite— encontró la bolsa llena de manos en una isla fluvial del río Amur, cerca de la ciudad de Khabarovsk, Rusia, muy cerca de la frontera con China.

Macabre bag containing 27 pairs of human hands found in bag on Amur River island. Mystery over who the hands belonged to, when they were chopped off, and why. GRAPHIC IMAGES https://t.co/eq2B1N1Pn9pic.twitter.com/wJZqYveSPr