Algunos mitos comunes sobre el sexo

Ciudad de México

Los mitos sexuales suelen ser tan contundentes como los remedios caseros: nadie sabe de dónde han venido, pero todo el mundo los conoce y cree en ellos.

A continuación te presentamos los mitos más recurrentes en nuestra sociedad y analizamos hasta dónde son verdad o mentira, lo demás dependerá de ti y tu pareja.

TE RECOMENDAMOS: ¿Cuándo y dónde debes de abstenerte del sexo?



Mito 1: Sin coito, no hay sexo

Realidad: No hay nada más erróneo. Hoy día la acepción de encuentro sexual se ha ampliado muchísimo, se considera así al sexo oral, a la masturbación en pareja o incluso a variaciones tan diversas como el sexo telefónico o dar placer a tu pareja.

Mito 2: El alcohol estimula el sexo

Realidad: El alcohol en una cantidad moderada, desinhibe y despierta los sentidos, pero no estimula el deseo sexual: sólo te hace ser más consciente de él. Si lo tomas en exceso, puede ocasionar pérdida de conciencia y voluntad, arriesgando a tener sexo sin desearlo.

Mito 3: El hombres es más sexual que las mujeres

Realidad: En parte es verdad, los hombres piensan y expresan su sexualidad de manera más abierta que las mujeres, pero esto no significa que ellas no lo hagan. Muchas veces en algunas sociedades no está bien visto que las mujeres hagan comentarios y por eso suelen ser más reservadas.

Mito 4: Sexo es igual a orgasmo

Realidad: Mentira absoluta. Ver al orgasmo como la finalidad única del sexo es como ir de paseo al campo sin admirar el paisaje, a veces el trayecto puede ser más placentero que la meta.

Por último, las fantasías sexuales nunca deben considerarse como una perversión o desviación, son de lo más natural.









RL