Denunció sexismo y empresa 'se disculpó’ con tuit machista

Déjenme contarles un mal chiste: una mujer se queja en Twitter porque el empleado de una empresa de transportes se refirió a ella con un comentario en tono sexista y la disculpa oficial es sarcástica y aún más misógina.

Tristemente, no es un chiste. Fue lo que le ocurrió a Emily Lucinda Cole, una mujer británica que denunció cómo, tras una conversación, un empleado de la compañía de transporte Virgin Trains East Coast la rechazó de manera “condescendiente” con la palabra honey (cariño).

“Cuando Virgin Trains se equivoca y el gerente mayor del tren te rechaza en la conversación resultante con esa palabra espantosamente condescendiente por la que las mujeres se estremecen en contextos como éste: honey”, tuiteó.

When virgin trains mess up and the older male train manager in the resulting conversation dismisses you with that hideously patronising word women shudder at in contexts such as these: "honey" @virgin_trainsEC. — Emily Lucinda Cole (@EmilyLucindaRC) 2 de enero de 2018





Pero el communitymanager de Virgin creyó que era buena idea responder de manera sarcástica y machista:

“Lamentamos la equivocación, Emily, ¿preferirías mascota o amor la próxima vez?” (Hay que decir que aunque la primera traducción de pet al español es mascota, también se usa para hablar de un objeto al que se le tiene especial afecto, o una persona favorita)

Por supuesto que Emily no se quedó callada y se dijo atónita por esa muestra de seriedad ante las quejas de sus usuarios por el comportamiento misógino.





Después de esto, la empresa mandó otro mensaje en el que —ahora sí— se disculpó “sin reservas por el tuit y cualquier ofensa que haya causado”. Y agregó que para “evitar causar más ofensas” borrarían el tuit original.

We apologise unreservedly for this tweet and any offence that it may have caused. To avoid causing more offence we have deleted the original post. — Virgin Trains EC (@Virgin_TrainsEC) 2 de enero de 2018





