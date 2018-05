Seattle, entre vinos y café

Uno de los rincones más espectaculares de la Unión Americana está enclavado al norte de la costa oeste, muy cerca de la frontera con Canadá. Entre ríos, montañas, valles y cerca del inmenso Océano Pacífico está Seattle, una de las ciudades con mayor calidad de vida en el mundo.

Esta urbe tiene poco más de 600,000 habitantes y en la zona metropolitana -que incluye ciudades vecinas- habitan poco más de 3 millones de personas. Un número considerable que, sin embargo, permite compartir una vida tranquila y sustentable, ya que la ciudad es considerada una de las más verdes en el continente.

Para las almas aventureras, también se puede llegar en tren desde San Diego, Los Ángeles y San Francisco en California, desde Portland en Oregon, o desde Vancouver en Canadá, a través de la empresa Amtrak. Los paisajes en estos trayectos son únicos y esos días de viaje sobre las vías, se pueden convertir en un retiro personal para disfrutar del camino.





A pie o en bicicleta

En los alrededores de Seattle hay senderos de cientos de kilómetros entre las montañas, pero en su zona urbana, prácticamente se puede llegar a cualquier lugar en bicicleta.





Como es complicado cargarla en un viaje, hay distintas opciones para rentar, desde las más simples hasta las más sofisticadas. Las principales empresas que rentan bicis son Rad Power Bikes, Aiki Bike and Board, PedalAnywhere y Wheel fun rentals.

A pesar de que la ciudad está sobre colinas y las subidas y bajadas pueden ser extremas, caminar entre sus calles es una opción relajante y permite conocer esa mística combinación de urbanismo y naturaleza.

Para los menos deportistas, la opción de recorrer la ciudad en segway es excelente, la empresa Seattle Segway Tours tiene varios itinerarios para recorrer las calles con el mínimo esfuerzo y la máxima diversión.





Lugares con historia

Uno de los sitios con más tradición es el mercado Pike Place, pues hace más de un siglo, ahí llegaban pescadores a ofrecer sus productos y granjeros de los alrededores a vender hortalizas, frutas y animales.

En esta ciudad se grabó la famosa serie Grey’s Anatomy.



Hoy día, este sitio ubicado en el corazón de la ciudad guarda esas historias, y aún se vende pescado fresco y productos de los denominados

, es decir, que vienen de productores locales respetando la agricultura tradicional. Se puede comer en el mercado, tomar una

(jugo de manzana caliente) o bien, brindar con una cerveza artesanal o un vino de la región.

farm to tablehot cider





A unos pasos del mercado está la primera tienda Starbucks Coffee, que abrió al público el siglo pasado. Para los amantes del café, a poco más de un kilómetro al este (unos 15 minutos a pie) está el Starbucks Reserve Roastery & Tasting Room, donde hay mezclas de café y tostados únicos que sacian hasta al paladar más exigente. Es el único Starbucks en el mundo donde el shot de espresso se sirve como debiera ser, con un chaiser de agua mineral gasificada. El café en grano que tuestan y venden aquí, no se puede encontrar en ningún Starbucks en México o el resto de Estados Unidos (EU).





Campos y viñedos

Al este de Seattle, pasando Bellevue, comienza la amplia región vinícola del estado de Washington. Viñedos artesanales e industriales componen la zona entre grandes campos, donde las cepas Pinot Noir y Merlot son de lo más común, aunque en la actualidad se cosechan más de una decena de varietales.





Para recorrer los viñedos es recomendable rentar un automóvil, hay varias opciones como Alamo, Enterprise o National. Manejar en EU es sencillo dada la moderna infraestructura carretera que tiene el país y, en especial, porque la licencia mexicana es válida para conducir en su territorio.

Haciendo base en Seattle, se pueden visitar cuatro o cinco viñedos en un día, sin necesidad de pernoctar fuera de la ciudad.





Dónde hospedarse

Hay una oferta hotelera muy amplia para todo tipo de viajero, desde los lujosos Fairmont Olympic y Four Seasons Seattle, hasta los económicos America's Best Value, Day's Inn o Extended Stay America. Por su parte, la cadena Marriott tiene una amplia oferta con más de una decena de propiedades de las marcas Residence Inn, Courtyard, SpringHill Suites y la propia Marriott.

Otra opción es Airbnb con más de 300 propiedades, desde lujosas casas, lofts y departamentos enteros, hasta cuartos compartidos dependiendo el tipo de viaje y presupuesto.





¿Cómo llegar a Seattle?

Desde la Ciudad de México, estas aerolíneas ofrecen vuelos directos y con escalas:

Aeroméxico (Vuelo directo)

Volaris (Vía Guadalajara)

Alaska Airlines (Vía Los Ángeles)

United Airlines (Vía Houston-Bush)

Southwest Airlines (Vía Houston-Hobby).





¿Qué necesitas para viajar?

-Pasaporte vigente

-Visa estadounidense vigente

-Seguro médico (recomendable)

-Tomar en cuenta el cambio de horario (2 horas menos).