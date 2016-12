“¿Quieres dinero o amor para Año Nuevo? Ven al Mercado de Sonora”

Ciudad de México

"¿Cómo qué buscaba? Le leo la mano, las cartas, lo que quiera...le hacemos amarres para que no se le vaya", es el pregón con el que los vendedores del Mercado Sonora reciben a sus visitantes que buscan la buena fortuna para el próximo año.

Al Mercado Sonora, ubicado en el corazón de la Merced, una de las colonias más viejas de la ciudad, lo visitan a diario más de 10 mil personas, pero en Día de Muertos y la celebración de Año Nuevo el número de visitantes aumenta, afirma Max Reynosa, administrador del mercado.

En el mercado hay santeros que dicen que los trabajos más pedidos en estas fechas son lo relacionados al amor, el dinero y la salud. "Aquí te hago una limpia especial para lo que quieras", invita Elizabeth, una santera que trabaja en el local 182.

En los locales de productos esotéricos se venden velas que prometen resultados a diferentes situaciones: rojas para el amor, amarillas para el dinero, azul para los negocios y blancas para la paz, pero éstas no funcionan sin 'trabajos' de santería.





(En los locales de productos esotéricos se venden objetos que prometen ayudar en distintas situaciones: desde amo, hasta negocios y dinero. Foto: David Salcedo)

Laura es una santera que se especializa en temas de amor y explica que también hay diferentes preparaciones pues depende del tipo de trabajo que pida el cliente, aunque acepta que generalmente hace "amarres". En su local recibe, mayormente a mujeres de entre 25 y 40 años que buscan limpias especiales para atraer amor o evitar infidelidades.

Una persona que no falta en esta temporada es una clienta de Laura que año con año va al mercado a hacerse una limpia, "no me preocupa mucho el amor porque estoy casada y mi marido me quiere, mis hijas están juntadas, así que no me va mal", dice y explica que hacerse limpias anuales es una tradición aprendida de su madre.

El consejo de Laura para iniciar el año con buena fortuna es rezar todos los lunes, "agradece el lugar en donde estás, también da una limosna a quien la necesite el mismo día, sé honrado y no desees mal".

En el tema de salud, explica, es distinto pues "depende de la fuerza y tipo de limpia que se haga. Los animales pueden ser usados como objetos que absorben las malas energías".





(Laura recomienda rezar todos los lunes para tener buena fortuna. Foto: David Salcedo)

Por su parte, Elizabeth, quien recibe a hombres y mujeres por igual, da a sus clientes distintas recomendaciones: para el amor se utilizan velas rojas, un perfume hecho con su propia "receta secreta" y una pizca de coquetería; para el dinero se utilizan velas doradas y se agregan amuletos o monedas especiales para atraer la buena fortuna que, explica, deben estar "curados y trabajados".

"Aquí yo vendo objetos especiales, los curo, a esos les caen los males y cuando se rompen quiere decir que te has salvado de un mal", dice y explica que para hacer limpias prepara entre siete y 10 hierbas diferentes, mientras que a los objetos curados "los carga con la esencia de la persona".

El tema de salud es uno de los más complejos pues no todas las personas tienen las mismas enfermedades ni el mismo estilo de vida, por lo que se requieren preparaciones específicas.

(Elizabeth 'cura' distintos objetos a los que les caen 'los males' y dice que cuando estos se rompen, la persona se salvó de algún mal. Foto: David Salcedo)

Uno de sus clientes, un hombre de unos 30 años, afirma que aunque era escéptico, fue por un amigo que comenzó a creer y ahora busca a Elizabeth para realizar un tratamiento especial.

"No te puedo decir a qué vengo, pero sí te puedo decir que no es nada malo, quiero iniciar bien el año que viene. Nunca pensé en venir, ni siquiera creía en esto de la santería, pero un amigo que se dedica a esto me hizo venir, la primera vez no sentí nada, pero luego vi cosas que me hicieron creer", dice.

Ante el escepticismo de algunas personas, Laura explica que los trabajos únicamente funcionan si se cree en la santería, pues es una cuestión de fe, sin esto, afirma, ella no puede hacer nada.





(La 'Santa Muerte' es conocida como la Niña Blanca. Foto: David Salcedo)

Tanto Laura como Elizabeth afirman no hay ningún riesgo al hacerse limpias, al contrario, sus clientes salen satisfechos. Sin embargo, advierten que las personas que no dominan la magia de los santos no deben practicarla pues es peligroso y que ahora, con información disponible en internet, la gente piensa que cualquiera puede hacerlo, "pueden abrir puertas y no saben a quién van a dejar entrar", dice Elizabeth.

Laura reafirma la idea, "a tu casa pueden entrar seres que no conoces y que pueden ser dañinos". Tras la advertencia, se despide en su local del pasillo 9 del Mercado Sonora y recita "quieres dinero, quieres amor, ven al Sonora", para atraer a sus clientes.





